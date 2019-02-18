ولي العهد السعودي: نأمل في شراكات جديدة مع باكستان

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- أرشيفيةوكالات:
أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، عن أمله في أن تكون هناك شراكات جديدة بين المملكة وباكستان في المستقبل.
وقال ولي العهد السعودي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - : إن باكستان تمتلك إمكانياتلتصبح من أكبر البلدان الاقتصادية عالميا .. معربا عن ثقته بأن اقتصادها سيكون ضخما بحلول عام 2030.
ومن جهته .. قال عمران خان : إن مذكرات التفاهم التي وقعت بين باكستان والسعودية فتحت آفاقا جديدة..
وكان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي قد قلد في وقت سابق اليوم ولي العهد السعودي وسام "نيشان باكستان" وهو أرفع وسام مدني باكستاني ، حيث جرت المراسم في القصر الرئاسي في إسلام آباد بحضور عمران خان وكبار الوزراء وقادة الجيش ولفيف من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي.
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