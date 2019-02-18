النهري: قمر "إيجبت سات أيه" يعزز أمن مصر ويدعم تعاونها مع أفريقيا

اطلاق قمر صناعى جديد

وكالات :

أعرب نائب الرئيس الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة علاء النهري لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن سعادته، بسبب إطلاق القمر الصناعى (إيجيبت سات إيه)، الخميس المقبل، حيث يمثل هذا القمر إضافة مهمة لمنظومة الفضاء المصرية ولقدرات مصر في تكنولوجيا الاستشعارعن بعد.

وقال النهرى للوكالة أن القمر الجديد هو بديل للقمر الذي فقد بسبب العواصف الشمسية في فبراير لعام 2015، وأنه أكثر تطورا لأن سعته أكبر من السابق، كما أنه بمركز تحكم آلي وألواح شمسية متقدمة، إضافة إلى آلية

اتصال راديوي بالأرض".

أضاف النهري أن القمر الذي سيطلق مدنيا تماما، وسيساعد في كشف الموارد الطبيعية والمائية ومراقبة نهر النيل، وكذلك سيساعد في التخطيط العمراني ومتابعة تدهورالأراضي الزراعية والتصحر، كما أنه يغطي 1300 كيلومتر مربع من مساحة مصر في الدورة الواحدة، ويمكنه تغطية مساحة مصر بالكامل على مدار اليوم، كما تتسع تغطيته إلى وسط أفريقيا والمنطقة العربية، ما سيجعل هناك تعاونا كبيرا بين مصر وأفريقيا

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والدول العربية على صعيد الفضاء".

وينطلق القمر المصري (إيجيبت سات أيه) من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان، 21 شباط فبراير الحالي.

و أشار النهرى أنه رغم القمر مدنى تماما، إلا إنه يدعم الأمن القومي المصري لقدرته على مراقبة الحدود ومتابعة تحركات الجماعات الإرهابية وجمع المعلومات عنها.

جدير بالذكر أن القمر الصناعى الجديد (إيجيبت سات أيه)، هو ثمرة للتعاون المصرى والروسى المشترك، ويذكر أن مصر تعمل للحصول على قمر آخر بالتعاون مع الصين، وسيحمل اسم (إيجيبت سات أيه 2).

ومن المقرر إطلاق (إيجيبت سات أيه 2) في 2019 أيضا، وستسعى مصر لزيادة المكون المحلي في الأقمار الصناعية للوصول لتصنيع القمر الصناعي بالكامل قريبا.