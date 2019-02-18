كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتظر تطهير مدينة منبج السورية في أقرب وقت ممكن.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، عن الرئيس قوله "ننتظر تطهير منبج في أقرب وقت ممكن، وفاء للوعود التي قطعت لنا".

​وتابع الرئيس "لن نغض الطرف عن تأسيس تنظيم إرهابي بجوارنا وسندمر الممر الإرهابي على حدود تركيا الجنوبية".

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​وأضاف "إن لم نفعلها اليوم فحتما سنوجه ضربة قاسمة للإرهابيين في قادم الأيام".

​ووجه أردوغان حديثه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا "ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة رغم أننا ندفع ثمنها".