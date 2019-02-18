عزل أربعة جنرالات في زيمبابوي

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ذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الزيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، أصدر قرارًا بعزل أربعة جنرالات من مناصبهم، اليوم الاثنين، في أول تغيير كبير للقوات المسلحة منذ توليه منصبه، بما في ذلك الرجل الذي قاد حملة قاتلة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات في أغسطس.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن جميع الجنرالات الأربعة سيعينون في المناصب الدبلوماسية في الخارج، بما يتماشى مع "المشاركة العالمية الحاسمة في زيمبابوي واستراتيجية إعادة الارتباط.

تزامن إزاحة اللجنة الرباعية، أيضًا، مع غياب نائب الرئيس كونستانتينو شيوينجا - الجنرال المتقاعد المسؤول عن الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي في نوفمبر 2017 ، والذي ينظر إليه الآن على نطاق واسع داخل البلاد على أنه قوة وراء إدارة منانغاغوا.