خطة أمنية تسقط لصين داخل ” فيلا” في مكناس

أوقفت مصالح الأمن في المنطقة الأمنية الثانية في مكناس، أخيرا، شخصين متلبسين بارتكاب سرقة من داخل فيلا سكنية في أحد أحياء المدينة.

وحسب مصادر أمنية، فإن إيقاف المشتبه فيهما، تم بعد نصب كمين لهما، إذ فوجئا برجال الأمن داخل الفيلا المذكورة، على إثر معلومات استباقية، توفرت لهم، حول مخططهما الإجرامي.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقة، تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، حيث تقررت إحالتهما على السجن المحلي في تولال.