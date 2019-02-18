كشفت “ميمي لو بلان”، مصممة المجوهرات المغربية، والصديقة المقربة من الفنان سعد لمجرد، أنه منشغل في تحضير أعماله، وذلك بمثابة رد على ما راج حول تأثره نفسيا بالتحقيق الفرنسي، الذي بثته قناة “tf1″، ويصوره كمغتصب.
ونشرت ميمي لوبلان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الأحد، منشورا “ستوري”، قالت فيه إن: “سعد يقوم بعمل رائع، ويحضر لمشاريع مقبلة”.
واتهم التحقيق الفرنسي سعد باعتدائه على شابة في المغرب، وأخرى جزائرية، إضافة إلى مشتكيتيه للقضاء الفرنسي.
ويحاول لمجرد دائما مواجهة المشاكل الشخصية بالعطاء الفني، إذ إنه يحضر، حاليا، لعمل جديد مع لفناير، وآخر مع النجم المصري، محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامات الصحافة الفرنسية.. صديقة لمجرد المقربة: سعد يقوم بعمل رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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