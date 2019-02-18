الطاوسي لـ”اليوم24″: تقنية الـ”فار” إضافة للدوري المغربي والمدرب مطالب بتأطير فريقه – فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

أكد رشيد الطاوسي، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، أن اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” بالمغرب ستخوض خطوة هامة، بعد أن فرضت التقنية نفسها بقوة في الساحة الكروية العالمية، سواء بالدوريات الكبرى، أو خلال المحافل الهامة كنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح الطاوسي في حديث لـ “اليوم24″: ” الدوري المحلي الاحترافي سيستفيد من تقنية “VAR”، للتقليل من الأخطاء التحكيمية التي يمكنها أن تتسبب للأندية بضرر على مستوى النتائج، كما أن اعتمادها رسميا بالمغرب انطلاقا من الموسم الرياضي المقبل، سيكون أيضاً لمواكبة التقنيات الحديثة التي تهم اللعبة”.

وشدد الناخب الوطني السابق، أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تنهي بشكل نهائي الجدل القائم حول القرارات التحكيمية، حيث تم تسجيل هفوات في مباريات كبيرة رغم وجودها، لكن نسبة الاستفادة منها ستكون كبيرة جدا.

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الطاوسي، تحدث أيضا عن دور المدرب في منظومة الكرة الوطنية التي تضم المسيريين اللاعبين والأطر وأيضاً الحكام، مشيراً إلى أن التركيز على العمل بالمستطيل الأخضر ضروري وترك كل ما له علاقة بالصافرة للمختصين، خصوصاً وأن تقنية حكيم الفيديو ستطمئن بشكل كبير الأندية، في حال وجود جدل، يمكن العودة إليها للحسم.

ورداً على الطريقة الأفضل لتدبير التوتر الذي يمكن تسجيله بدكة البدلاء أو مستودع الملابس، عند وجود جدل حول القرارات التحكيمية، قال الإطار الوطني : “المدرب مطالب بتأطير لاعبيه، فنحن مربيين أكثر من أن نكون مدربين، وعلينا إعطاء صورة احترافية للاعب، وأيضاً مساعدة الحكام على تأدية عملهم في ظروف جيدة، بعيداً عن الضغط”.