أرباح البنوك السعودية ترتفعُ 11% خلال 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (12 بنكا)، ارتفاعا بلغ 11.1 بالمئة خلال 2018 على أساس سنوي، إلى 49.97 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي الفترة المناظرة من عام 2017، سجّلت البنوك السعودية المدرجة في البورصة، صافي أرباح 44.97 مليار ريال (12 مليار دولار).

ويضمُّ القطاع البنكي السعودي، 12 بنكا محليا مدرجا في البورصة المحلية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

وبحسب مسح "الأناضول"، استنادا على إفصاحات البنوك على موقع البورصة، ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خلال 2018 بنسبة 25 بالمائة، إلى 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار).

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وحقَّق "البنك الأهلي" أعلى حصة من أرباح القطاع بنسبة 21.3 بالمائة. وسجل مصرف الراجحي، ثاني أعلى أرباح، مستحوذا على 20.6 بالمائة من ربحية القطاع.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي، بنسبة 12.9 بالمائة، إلى 10.3 مليارات ريال (2.75 مليار دولار).

وسجلت مجموعة "سامبا" المالية ثالث أعلى أرباح، بـ5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، بنسبة بنمو 10.1 بالمائة.