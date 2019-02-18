"صوت داعش" المجهول يخرج من الظل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أكثر من أربع سنوات، ناشد مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور لمساعدته في التعرف على رجل يتحدث الإنجليزية بطلاقة في أحد أشهر فيديوهات تنظيم داعش الإرهابي، يظهر فيه جنود سوريون في الأسر وهم يحفرون قبورهم قبل إطلاق النار على رؤوسهم.



وذلك قبل أن تجري، اليوم الإثنين، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقابلة مع سجين كندي يدعى، محمد خليفة، (35 عاماً)، قال، خلالها، إنه المتحدث المجهول في هذا المقطع المصور.

وقالت "نيويورك تايمز" إن خليفة، الذي درس في كلية في تورنتو وعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، كان يعمل كـ"مُبشر" مجهول لدى الجماعة الإرهابية، وكان يستهدف الأمريكيين وغيرهم من الناطقين بالإنجليزية.





وأضافت الصحيفة أن خليفة اعتُقل في سوريا الشهر الماضي من قبل قوات تدعمها الولايات المتحدة، وكشف عن كونه المتحدث في فيديو "لهيب الحرب"، الذي أصدر عام 2014.

وقال إنه كان مسؤولاً عن تجنيد العناصر في ما يسمى بوزارة إعلام داعش، الوحدة المسؤولة عن نشر مثل هذه اللقطات الوحشية.

وتابع خليفة، من محبسه في سجن في شمال شرق سوريا: "لا، لست نادماً على ذلك. لقد سُئلت نفس السؤال من قبل المحققين، وقلت لهم نفس الشيء".

وهاجر خليفة إلى تورنتو وهو طفل، وهناك تعلم التحدث باللكنة الكندية. ودرس تكنولوجيا المعلومات وعمل لدى شركة متعاقدة قبل سفره إلى سوريا.





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وكشف خليفة أنه سافر إلى سوريا عام 2013، وانضم في البداية إلى جيش المهاجرين والأنصار، الذي كان يقوده عمر الشيشاني، المتطرف الجورجي، الذي أصبح لاحقاً وزير الحرب للتنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أنه تم اختياره كمتحدث من قبل مشرف أسترالي اسمه أبو عبد الله. وقال: "كان يعطيني نصاً مكتوباً وكنت أراجع الأخطاء، ثم نقوم بالتسجيل".

ويرى خبراء الإرهاب أنه من الصعب المبالغة في الدور الذي لعبته لكنته الإنجليزية في التعليق على الفيديوهات في نقل دعاية التنظيم الإرهابي للمتحدثين بالإنجليزية، وإغراء بعضهم بقضيته.

وقال تشارلي وينتر، باحث كبير في المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج لندن، إن "صوته (خليفة) هو أكثر صوت مميز يتحدث الإنجليزية يظهر في دعاية داعش على الإطلاق".





وللتأكد من صحة ما قاله خليفة، لجأت "نيويورك تايمز" لثلاثة خبراء في الطب الشرعي للمقارنة بين الصوت المجهول في فيديو "لهيب الحرب" وبيان تلفزيوني أذاعه خليفة بعد فترة قصيرة من اعتقاله.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن نتائج التحليلات ليست مضمونة تماماً، خلص الخبراء الثلاثة إلى أنه من المرجح أن يكون خليفة هو المتحدث.

وأوضحت أن خليفة محتجز الآن في سجن بشمال سوريا مع المئات من عناصر داعش القادمين من 50 دولة تقريباً، وأن زوجاتهم وأبناءهم محتجزون في معسكرات الاعتقال.

وأضافت أن خليفة تزوج بعد انضمامه لداعش وأنجب طفلين، وكان اسمه الحركي "أبو رضوان".