انت الان تتابع استقالة 7 نواب من حزب العمال البريطاني احتجاجا على موقف زعيم الحزب من البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

استقال سبعة سياسيين من حزب العمال البريطاني، احتجاجا على موقف زعيم الحزب، جيريمي كوربين، من خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، بالاضافة إلى موقف الحزب من معاداة السامية والتنمر داخله.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، أن استقالة النواب السبعة، تأتي في الوقت الذي بدأت فيه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حملة دبلوماسية، في محاولة لإنقاذ اتفاقيتها الخاصة بالبريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وقد دعا النواب السبعة إلى عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن استقالتهم من الحزب المعارض.

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كما تأتي الاستقالة بعد أيام من إعلان الشرطة البريطانية أنها أجرت تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية من جانب أعضاء في حزب العمال. ويشار إلى أن المزاعم بشأن معاداة السامية داخل حزب العمال قائمة منذ عدة سنوات.

ومن الممكن أن تتسبب استقالة عضو البرلمان، تشوكا أومونا، الذي يعتبر نجم صاعد داخل الحزب، في الاضرار بالحزب بشكل خاص. ويقود أومونا جماعة تدعو إلى إجراء استفتاء ثاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.