شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام البرلمان: 71.156 مليار جنيه تكلفة تطوير 6 موانئ بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، خطة تطوير الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 71.156 مليار جنيه، منها 41.2 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البحرية التابعة لوزراة النقل، مقابل 29.88 مليار جنية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال عرفات، إن تطوير موانى التابعة لوزارة النقل، تشمل 3 موانئ بحرية ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، هيئة ميناء دمياط وهيئة موانئ البحر الأحمر، بالإضافة 3 مشروعات تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة فى ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية غرب القنطرة.

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وأضاف وزير النقل، أن هناك 5 مشروعات رئيسية فى إطار تطوير هيئة ميناء الإسكندرية فى مقدمتها مشروع رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد بالموانئ البحرية، بالإضافة إنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية على ترعه النوبارية، إنشاء محطة الصب غير النظيف، ومحطة الصب الجاف.

ولفت عرفات، إلى خطة إنشاء محورين ذو أهمية كبرى دعما لمنطقة هيئة ميناء الإسكندرية، أولهما محور الدخلية بتكلفة تقدر بنحو 620 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم إفتتاحة فى نهاية مارس القادم، والثانى محور (باب 54) بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنهم من المتوقع أن يلعبا دور هام وحيوى فى تسهيل دخول وخروج البضائع من الميناء وإليه علاوة عن كونهم يعملان على تسهيل حركة المرور فى منطقة غرب الإسكندرية.

وأشار وزير النقل، إلى أن أحد المزايا الهامة أن هذه المنطقة قريبة من شبكة السكة الحديد بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة حقيقة نحو تطوير هذه الهيئة.