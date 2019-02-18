شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يستقيل من حزب المحافظين بسبب تعنت رئيسه مع مؤيدى تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عمارة ، رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق بحزب المحافظين، استقالته من الحزب، وذلك بسبب انفراد رئيس الحزب بقرار رفض التعديلات الدستورية، والتعنت، والتنكيل بالمؤيدين للتعديل.

وقال عمارة عبر صفحته بالفيس بوك :"بعد التعنت في تحويل الخلاف السياسي في الرؤيا إلى خلاف معتمد على محاولات للتشويه والتنكيل وممارسة أبشع أنواع الديكتاتورية والحجر على الرأي، بل والامتداد باستخدام أساليب غير أخلاقية لا تليق أبدا بحزب المحافظين، وعدم لم الشمل لذلك، أعلن استقالتي من الحزب".

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وتابع:" أتقدم أنا محمد عمارة باستقالتي من حزب المحافظين كرئيسا للجنة التسويق والعلاقات العامة المركزية، وأيضا كعضو عادي في حزب المحافظين، ويعلم الله أننا بذلنا مجهودا لرفعة شأن هذا الوطن وشأن هذا الحزب، الذي يأبى أن يتبع طريق الحكمة والحق، ولكن لم ولن نسمح بأن نكون خنجرا مسموما في وطننا الحبيب، مهما كان، يا من تنادون بالديمقراطية، أين أنتم منها".



