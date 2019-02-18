شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: قرار الحكومة باختيار الصعيد للبدء فى تنفيذ "حياة كريمة" موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان ببدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا.

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ووصف "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم قيام الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية تنفيذ المبادرة خلال الأسبوع المقبل فى 3 محافظات كبداية هم أسيوط وسوهاج وقنا، بانها بداية موفقة وتأتى فى اطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر بعد سنوات طويلة من حرمانه من المشروعات التنموية مشيدا بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التى أكدت فيها أن الخدمات التى ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الدكتورة غادة والى كانت دائما على مستوى المسئولية وحققت النجاح بحرفية ومهنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية محدودوى الدخل وغير القادرين من الاثار السلبية لتبعات الإصلاح الاقتصادى وهو ماكلل بالنجاح طبقا لفكر ورؤية الرئيس السيسى الثاقبة فى عدم دفع الفقراء لفاتورة الإصلاح الاقتصادى