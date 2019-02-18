شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق إنسان البرلمان": مصر أصبحت قبلة السياسة العالمية فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية انعقاد القمة العربية - الأوروبية والتى ستعقد يومى الأحد والاثنين المقبلين فى شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك،مشيرا إلى أن تجمع القادة الأوروبيون والعرب على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت قبلة السياسة العالمية.

وقال "عابد"، فى تصريحات له، إن القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى تكتسب أهمية كبرى، خاصة وأنه يشارك فيها ولأول مرة رؤساء دول وحكومات من الجانبين، مضيفًا :"كما أن دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية سوف يمثلان رسميا الاتحاد الأوروبى خلال القمة، لافتا أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، وسيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن بالإضافة إلى الوضع فى المنطقة .

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وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القمة ستشهد حضورا أوروبيا رفيع المستوى، حيث يشارك فيها - إلى جانب دونالد توسك وجون كلود يونكر - فيدريكا موجرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية والعديد من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وأكد النائب علاء عابد، على أن التاريخ يؤكد أن للأوروبيين والعرب تاريخا طويلا ثريا من التبادل الثقافى والاقتصادى والتجارى والسياسى، بالإضافة إلى القُرب الجُغرافى والاعتماد المُتبادل، مما ساهم فى وجود علاقات قوية بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية.