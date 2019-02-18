النشرة: قوى الأمن توقف في برج الملوك متهما بتعاطي المخدرات ومحاولة قتل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن تمكن دورية تابعة لمفرزة استقصاء الجنوب في قوى الأمن الداخلي وبعد عملية مراقبة وترصد من توقيف المدعو أ. ح. م. من بلدة كونين أثناء مروره على طريق عام برج الملوك تل النحاس، وهو المطلوب ببلاغ حكم عن محكمة جنايات بيروت بجرم تعاطي المخدرات وتغريمه، وبمذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم محاولة قتل.
وقد سلم المطلوب إلى مخفر قوى الأمن في برج الملوك للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بناءً للقضاء المختص.
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