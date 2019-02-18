لجنة الدفاع تابعت درس مشروع تعديل احكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية

تابعت ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات، في جلستها اليوم برئاسة النائب ​سمير الجسر​، درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2402 لتعديل بعض احكام القانون رقم 60/88 وتعديلاته (الرسوم والعلاوات البلدية)، واستمعت الى المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في ​وزارة الداخلية​ بالانابة فاتن بو حسن.

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