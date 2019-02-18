بهية الحريري إلتقت سفير كوريا في زيارة بوتوكولية

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، سفير جمهورية ​كوريا​ يونغ داي كوون في زيارة بروتوكولية. وكان اللقاء مناسبة لإستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ومجالات التعاون المشترك.

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