وزيرة فرنسية: لا نرى أي سبب لمنع تسليم إرهابيين تطالب بهم إيطاليا

أعلنت وزيرة الشؤون الاوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أن "​الحكومة الفرنسية​ ليس لديها سبب للاعتراض على احتمال تسليم ​القضاء الفرنسي​ إرهابيين إيطاليين سابقين تطالب بهم روما".

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أشارت الى الموقف الفرنسي السابق الذي أملاه الرئيس فرنسوا ميتران (1981-1995) بقراره ألا يسمح بتسليم ناشطين سياسيين سابقين تخلوا عن النضال المسلح.

وأضافت "انهم قضاة يعملون في ما بينهم، وينظرون في كل حالة على حدة، ويحرصون على احترام تقادم محتمل للوقائع لكن ليس هناك أي سبب للاعتراض على احتمال تسليم للارهابيين"، مشيرة الى أنه "إذا طلبت العدالة في بلد أجنبي يحترم دولة القانون تسلم شخص ارتكب جرائم دموية، ف​القضاة​ هم الذين يقررون".