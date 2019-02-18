أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، أن "السلطات الكردية في الشمال السوري لن تطلق سراح أسرى "داعش" وعلى دولهم العمل على إعادتهم".
وأوضحت أن "800 من مقاتلي "داعش" في الأسر و1500 من أطفالهم و 700 من زوجاتهم يمثلون قنبلة موقوتة ومن الممكن هروبهم في اي هجوم".
وشددت على أن السلطات الكردية لا يمكن وحدها تحمل المسؤولية ولا يوجد لدينا السجون الكافية لكل هؤلاء المسلحين من داعش، لافتة إلى أن "عدد مقاتلي وعائلات "داعش" في الأسرى لدينا يتزايد بالعشرات بشكل يومي".
وأعربت "قسد" عن خشيتها من أن يؤدي أي هجوم تركي إلى فرار مقاتلي "داعش" المحتجزين.
كانت هذه تفاصيل خبر قسد: لن نطلق سراح معتقلي "داعش" وعلى دولهم بذل المزيد لاسترجاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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