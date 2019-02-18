أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "رتيكا لن تغض الطرف عن تأسيس تنظيم إرهابي بجوارنا وسندمر الممر الإرهابي على حدود ​تركيا​ الجنوبية". وخطاب الرئيس التركي ​الولايات المتحدة​ بالتأكيد "أنكم ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة رغم أننا ندفع ثمنها"، مشيراً إلى أنه "إن لم نفعلها اليوم فحتما سنوجه ضربة قاسمة للإرهابيين في قادم الأيام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: أميركا ترسل أسلحة للإرهابيين وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.