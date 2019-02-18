العناني: كل بقاعة في مصر فيها آثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن كل بقعة من بقاع مصر يوجد تحتها آثار، مستدركا: "نعيش فوق طبقات من العصور التاريخية ونكتشفها لنا وللعالم كل يوم".

جاء ذلك في ندوة تنظمها جامعة حلوان تحت عنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، وذلك بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات فى الحوار والنقاش على هامش الندوة.

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وأوضح العناني، خلال الندوة، أن سرد التاريخ المصري يكون جغرافيا من الحنوب حتى الشمال، قائلًا: "التوحيد والنيل والفيضان جاءوا من جنوب مصر، حيث إن صعيد مصر هو أساس تاريخها، وأسوان تعرف قديما بكلمة "السوق" لما كانت مركزا تجاريا خاصة للسفن التي كانت تأتي لمصر محملة بالبضائع".

ونوه إلى أن اكتشاف معبد أبوسمبل جاء على يد عالم إنجليزي منذ 201 عاما قبل أن تكتشفه الحملة الفرنسية، ورغم ذلك لم تتحدث فرنسا عن المعبد فى كتيب خاص بها فى التاريخ أثناء تواجدها في مصر، لكننا احتفلنا بمرور 200 عام على إنقاذه أواخر العام الماضي.

ونوه إلى أن السائحين الذين يأتون إلى مصر يزورون بعض المواقع الأثرية فقط لكن هناك ما 100 إلى 150 موقع آخر لم يزورونه بعد.