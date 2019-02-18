مصادر فلسطينية: إسرائيل تغلق جميع أبواب المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أغلقت اليوم الاثنين جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردتهم من داخل باحاته.

وبحسب المصادر، تم إغلاق أبواب المسجد بعد مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم سيدة واعتدت على عدد آخر بالضرب.

وجرت المواجهات بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على إغلاق السلطات الإسرائيلية باب "الرحمة" المؤدي للمسجد الأقصى بسلاسل حديدية منذ الليلة الماضية.

واعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء الإسرائيلي المذكور "اعتداء سافر على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى"، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

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من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن إسرائيل "تخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة".

واتهمت الهيئة إسرائيل بأنها تتبع "سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراض في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها".

وحذرت الهيئة من "مخططات هيكلية لإسرائيل تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للفلسطينيين في القدس، ووقف "انتهاج سياسة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.