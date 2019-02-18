غرفة السياحة: تعويض الحجاج المتصررين من خدمات الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أرسلت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، خطاباً إلى مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج تطلب فيه مخاطبة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربیة لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مكاتب الخدمة المیدانیة الذین ثبت فى حقھم المخالفة والتقصیر في تقدیم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي.

جاء ذلك طبقا لتقارير اللجان المشتركة بین الغرفة والوزارة والمؤسسة أثناء تفقد المشاعر، وطلب الخطاب كذلك استبعاد تلك المكاتب من العمل مع شركات السياحة المصرية هذا العام، وتضمن الخطاب تحديد المكاتب التي ثبت تقصيرها الموسم الماضي.

وقال ابراهيم في خطاب، في بيان اليوم، إن الخطاب جاء في إطار حرص الغرفة والوزارة أيضا علي إنجاح موسم آلحج والحفاظ علي تميز الحج السياحي وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

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وأضاف أن الغرفة شددت على ضرورة تحدید قیمة التعویضات الملائمة والمناسبة لحجم المخالفة وسرعة ردھا وموافاة الغرفة بموعد الرد، وذلك لتعويض أي ضرر ولو بسيط لحجاج السياحة خلال الموسم الماضي 1439 ھـ.

ونوه إلى أن هناك اتفاق تام بين الغرفة والوزارة علي تقديم كافة التسهيلات لحجاج السياحة وتذليل أية عقبات أمامهم وضمان كافة حقوقهم.

وأضاف أحمد إبراهيم، أن الضوابط تضمنت عدداً من الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركات للحجاج خاصة بالمستويين الاقتصادي والبري الذي توليهما الوزارة أهمية خاصة لارتباطهما بالبسطاء من المواطنين مشيداً بالتعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة.​