السعودية تتعهد بالعمل على نزع فتيل التوتر بين باكستان والهند

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ):

تعهدت المملكة العربية السعودية بالقيام بدور لنزع فتيل التوترات بين الهند وباكستان، وذلك بعد تفجير دموي أسفر عن مقتل أكثر من 40 من قوات شبه عسكرية في القسم التابع للهند من كشمير الأسبوع الماضي.

وقال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي، في إسلام آباد :"هدفنا هو السعي لتهدئة التوترات بين البلدين والوقوف على ما إذا كان هناك طريق لحل تلك الخلافات بصورة سلمية".

وجاءت تصريحات الجبير في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لباكستان التي استمرت يومين. وغادر ولي العهد متوجها إلى الهند.

وكانت الهند هددت بعد التفجير بعزل باكستان دبلوماسيا والقيام برد عسكري، ما يضع الجارتين النوويتين في مواجهة دبلوماسية أخرى.

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وردت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية بالتأكيد، في بيان، على نفيها لهذه الاتهامات، وقال إنها "صدرت بعد وقت قصير من الهجوم" وبدون إجراء تحقيق.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن السعودية أعلنت إطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين في بلاده بأثر فوري.

ويتواجد نحو ثلاثة آلاف باكستاني في السجون السعودية، وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من ولي العهد اعتبارهم إليهم من أفراد شعبه.

وخلال الزيارة، تم تقليد ولي العهد السعودي "نيشان باكستان"، وهو أرفع وسام مدني باكستاني، في مراسم جرت في مقر الرئيس في إسلام آباد.