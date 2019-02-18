ميركل تعتزم التوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوجه إلى مصر، نهاية الأسبوع الجاري، لحضور اجتماع القمة الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم الاثنين، بالعاصمة برلين.
وسوف يجتمع رؤساء دول وحكومات كلا الجانبين سوياً في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 24 و25 فبراير الجاري، وسيكون هذا اللقاء الأول من نوعه.
يذكر أن ممثلين من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتفقوا على بيان مشترك عن علاقاتهم خلال اجتماع تمهيدي مطلع شهر فبراير الجاري.
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