الجيش الجزائري: تدمير قنبلة في تيزي وزو

وزارة الدفاع الجزائرية- أرشيفية وكالات : نجح الجيش الجزائري في تدمير قنبلة تقليدية الصنع في ولاية تيزي وزو (شمال شرق)، فيما تم ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان اليوم الإثنين- أنه في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو، فيما أوقفت مفرزة مشتركة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ضبطوا بولاية ببشار (جنوب غرب) تاجر مخدرات على سيارة ومعه 68 كيلوجراما من المخدرات، مشيرا إلى توقيف 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي جيجل (شمال شرق) وتمنراست (جنوب).

بولاية المسيلة (شمال شرق)، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان اليوم الإثنين- أنه في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو، فيما أوقفت مفرزة مشتركة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابيةبالمسيلة.وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ضبطوا بولاية ببشار (جنوب غرب) تاجر مخدرات على سيارة ومعه 68 كيلوجراما من المخدرات، مشيرا إلى توقيف 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي جيجل (شمال شرق) وتمنراست (جنوب).

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