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روسيا توقع مع السعودية اتفاقًا لإنتاج بنادق كلاشنيكوف

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معرض الدفاع الدولى اديكس

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيمزوف، اليوم الاثنين، أنه سيتم انتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "أي كا -103" في المملكة العربية

، وسيوقع العقد بحلول نهاية فبرايرالجاري.

 

وقال تشيمزوف "أن السعوديون قد طالبوا بانتاج جزء كبير للغاية

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من البندقية، يصل إلى 90%، ونحن نود أقل من ذلك، لذلك تجري المباحثات الآن".

 

جاء ذلك الإعلان خلال حضور تشيمزوف لمعرض الدفاع الدولى (اديكس) لعام 2019  بأبى ظبى بالإمارات المتحدة.

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