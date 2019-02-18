روسيا توقع مع السعودية اتفاقًا لإنتاج بنادق كلاشنيكوف

معرض الدفاع الدولى اديكس

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيمزوف، اليوم الاثنين، أنه سيتم انتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "أي كا -103" في المملكة العربية

السعودية ، وسيوقع العقد بحلول نهاية فبرايرالجاري.

وقال تشيمزوف "أن السعوديون قد طالبوا بانتاج جزء كبير للغاية

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من البندقية، يصل إلى 90%، ونحن نود أقل من ذلك، لذلك تجري المباحثات الآن".

جاء ذلك الإعلان خلال حضور تشيمزوف لمعرض الدفاع الدولى (اديكس) لعام 2019 بأبى ظبى بالإمارات المتحدة.