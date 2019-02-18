وزيرة العدل الفرنسية ترد على تغريدة ترامب

وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي- أرشيفية

وكالات :

ذكرت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستتابع ترحيل الفرنسيين من سوريا إلى فرنسا و بشكل تدريجى.

جاء ذلك التصريح من الوزيرة رداً على تغريدة الرئيس الأمريكى التى طالب فيها من الأوربيين بسرعة استعادة مواطنيهم المنضمين لصفوف التنظيم الإرهابى داعش و الذين تم أسرهم بسوريا، كما أوضحت الوزيرة أن فرنسا لن تتخذ

أي إجراء فوري بناء على طلب ترامب.

و قالت الوزيرة "لقد استعدينا في حال طرأ تغيير جديد وحتى اللحظة فرنسا لا تنصاع للتدخلات وتحافظ على سياستها".

أضافت الوزيرة أن خطة ترحيل الفرنسيين المجاهدين بسوريا تتم من خلال التعامل مع كل حالة على حدة، وذكرت أن

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فرنسا لن تغير سياستها، كما أن هناك وضع سياسى جديد بسوريا بعد انسحاب الولايات المتحدة .

يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من سوريا، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "هزمت التنظيم الإرهابى داعش في سوريا"، مشيرا إلى أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات أميركية هناك.

وقد ساهم 2000 جندي أمريكي في الحرب ضد داعش وطرده من جزء كبير من شمال شرق سوريا.