جوايدو: نتطلع إلى التواصل مع الدول العربية لإنشاء علاقات معها

وكالات :

صرح زعيم المعارضة بفنزويلا خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيسا للبلاد، أنه يتطلع إلى التواصل مع الدول العربية لإنشاء علاقات معها.

و أضاف جوايدو أن ما حدث بفنزويلا يشبه ما حدث فى بعض الدول العربية، مشيرا إلى ثورات الربيع العربى عام 2011.

من ناحية أخرى، أعرب جوايدو "نجحنا في تجميد الأصول

المالية للدولة الفنزويلية بالخارج، ولدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة و60 دولة أخرى تعترف بنا، كما أن المعارضة مستمرة في الضغط حتى نوقف اغتصاب السلطة"

جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد توترا متزايدا بعد إعلان زعيم المعارضة جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا

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للبلاد، وقد سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكلومبيابير والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا، ثم عدد كبير من الدول الأوروبية.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية نيكولاس مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستوري رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ونتيجة لذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو قطع العلاقات مع واشنطن، بسبب تدبير الانقلاب ضده.