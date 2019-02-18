جوايدو: نتطلع إلى التواصل مع الدول العربية لإنشاء علاقات معها

صرح زعيم المعارضة بفنزويلا خوان جوايدو الذى نصب نفسه رئيسا للبلاد، أنه يتطلع إلى التواصل مع الدول العربية لإنشاء علاقات معها.
و أضاف جوايدو أن ما حدث بفنزويلا يشبه ما حدث فى بعض الدول العربية، مشيرا إلى ثورات الربيع العربى عام 2011.
من ناحية أخرى، أعرب جوايدو "نجحنا في تجميد الأصولالمالية للدولة الفنزويلية بالخارج، ولدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة و60 دولة أخرى تعترف بنا، كما أن المعارضة مستمرة في الضغط حتى نوقف اغتصاب السلطة"
جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد توترا متزايدا بعد إعلان زعيم المعارضة جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية نيكولاس مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستوري رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
ونتيجة لذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو قطع العلاقات مع واشنطن، بسبب تدبير الانقلاب ضده.
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