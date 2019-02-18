استقالة 7 نواب من حزب العمال البريطاني بسبب البريكست

حزب العمال البريطاني- أرشيفيةوكالات :
أعلن سبعة أعضاء من حزب العمال البريطاني استقالتهم من الحزب بسبب اختلافهم مع وجهة نظر زعيم الحزب جيرمي كوربن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقضايا أخرى، وفقًالوكالة انباء الشرق الأوسط.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن الأعضاء أكدوا أن هذا القرار كان بالغ الصعوبة
من جانبه، قال كوربن" إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم قدرة بعض النواب على مواصلة العمل لصالح السياسات التي ألهمت الملايين خلال الانتخابات الأخيرة 2017".
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