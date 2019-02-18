استقالة 7 نواب من حزب العمال البريطاني بسبب البريكست

وكالات :

أعلن سبعة أعضاء من حزب العمال البريطاني استقالتهم من الحزب بسبب اختلافهم مع وجهة نظر زعيم الحزب جيرمي كوربن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقضايا أخرى، وفقًا

لوكالة انباء الشرق الأوسط.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن الأعضاء أكدوا أن هذا القرار كان بالغ الصعوبةلكنه ضروري، مشيرين إلى أنهم اعتبارا من اليوم سيحضرون جلسات مجلس العموم بصفتهم مستقلين.من جانبه، قال كوربن" إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم قدرة بعض النواب على مواصلة العمل لصالح السياسات التي ألهمت الملايين خلال الانتخابات الأخيرة 2017".