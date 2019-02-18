كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريفيثس يغادر صنعاء.. ويقدم إفادته أمام مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، صنعاء، الاثنين، بعد زيارة مفاجئة استغرقت نحو 24 ساعة وتزامنت مع إعلان لجنة إعادة الانتشار في الحديدة التوصل بين ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي إلى توافق بشأن تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، وتحديدا إعادة الانتشار في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، وفتح ممر آمن لعبور المساعدات الإنسانية.

ومن المقرر أن يقدم غريفيثس إفادة جديدة اليوم إلى مجلس الأمن، حول مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم وما تقوم به بعثة المراقبين الأمميين برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

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وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، أعلن ليل الأحد، أن ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية توصلوا لاتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك للقوات، في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

وتنصّ هذه المرحلة الأولى التي تعتبر بنداً رئيساً في اتّفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أوائل ديسمبر في السويد على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لكنّ تطبيقها تأجل مراراً في السابق، بفعل انتهاكات حوثية متعددة.