كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة الإماراتية توقع عقودا بقيمة 1.58 مليار دولار مع شركات دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد ركن محمد خميس الحسانى المتحدث الرسمى لمعرض "آيدكس" إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) مع شركات دولية اليوم الاثنين خلال المعرض العسكرى.

وأضاف الحسانلا إن العقود تشمل صفقة مع شركة رايثيون بقيمة 5.3 مليار درهم. كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا مع شركات محلية قيمتها 1.14 مليار درهم.