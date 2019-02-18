كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي يهدد "مادورو" بتبعات "سريعة وخطيرة" إذا أضر "جوايدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة CNN، من أن الرئيس نيكولاس مادورو سيواجه تداعيات خطيرة إذا أساءت الحكومة الفنزويلية أو سجنت زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتًا للبلاد الشهر الماضي.

وقال "روبيو": "هناك بعض الخطوط ومادورو يعرف ما هي. العواقب ستكون قاسية وستكون سريعة." محذرًا "مادورو" من عدم الإضرار بالعاملين الأمريكيين العاملين في البلاد، وأضاف، أن الولايات المتحدة سترد أيضًا إذا تم استهداف عمال الإغاثة.

ورفض "روبيو" قول ما إذا كان سيؤيد العمل العسكري الأمريكي المحتمل ضد فنزويلا، لكنه أضاف، أن إدارة "ترامب" لن تقف مكتوفة الأيدي في حال شن "مادرو" إجراءات صارمة ضد جوايدو.

وقد رفضت حكومة نيكولاس مادورو، استلام المساعدات حتى الآن، قائلة إنها يمكن أن تبرر التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.