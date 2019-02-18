كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني يفضح متاجرة الحوثيين بـ"شعارات القدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، منهج مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في المزايدة بالقضية الفلسطينية.

وقال الأرياني عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إن القضية الفلسطينية بالنسبة لمليشيات الحوثي هي ،مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير بالبسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع، والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الإمامي الكهنوتي المتخلف.،

وبينما تنادي المليشيات الحوثية بتلك الشعارات، تحتل منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة صنعاء، بعد أن اقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار، حسب الأرياني.

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وجدد وزير الإعلام، موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع، مؤكداً أنه ثابت ومبدئي، وأن "القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى".

واعتبر أن ما تقوم به مليشيات الحوثي محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين في سبيل تحقيق أهداف إيران ونظام الولي الفقيه في طهران، وأن هذا لا يمت بصلة لعدالة القضية الفلسطينية بحسب تعبيره.