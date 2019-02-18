كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإسترالية: نجهل مصير 100 مواطن انضموا لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الحكومة الأسترالية، أنها تجهل مصير حوالي مئة من مواطنيها انضموا لداعش في سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي.

وقالت إستراليا، إن حوالي 230 شخصا من مواطنيها الذين توجهوا إلى داعش للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، لقى 100 شخص منهم مصرعه، وعودة 40 آخرين، والقبض على عدد قليل منهم.

وأضافت وزارة الداخلية الأسترالية، أن حوالي 100 من دواعش أستراليا، ما زالوا في سوريا والعراق، لكنها لا تستطيع تحديد مصيرهم، ولا تعرف ما إذا كانوا قتلوا أو اعتقلوا أو أحياء.

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وتنظيم داعش هو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه -حسب اعتقادهم- إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان، وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي.

وأضحت داعش معروفة بفيديوهات قطع الرؤوس للمدنيين والعسكريين على حد سواء، من ضمنهم صحفيين وعاملين في الإغاثة، وبتدميرها للآثار والمواقع الأثرية.

وتُحمّل الأمم المتحدة داعش مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب، كما تتهم منظمة العفو الدولية التنظيم بالتطهير العرقي على "مستوى تاريخي" في شمال العراق.