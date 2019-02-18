كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: استئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال آمر منطقة سبها العسكرية آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي،إن القائد العام للقوات المسلحة العربية اللليبية المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر، أصدر تعليماته باستئناف رحلات الخطوط المدنية مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية على أن يكون عمل الاجهزة الأمنية تحت اشراف منطقة سبها العسكرية.

وقال اللواء المبروك الغزوي، اليوم الإثنين، فى تصريحات صحفية، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته باستئناف رحلات الخطوط المدنية مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية على أن يكون عمل الأجهزة الأمنية تحت إشراف منطقة سبها العسكرية.

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كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لقيادة الجيش الليبى قد أعلنت أن الهبوط والإقلاع من وإلي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية.

وقالت غرفة عمليات الكرامة فى بيان منذ أيام أن أى طائرة تهبط فى مطارات الجنوب الليبى بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط وسيتم التعامل معها كهدف معادى، مؤكدة أن أى طائرة أجنبية تهبط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوى الليبى.