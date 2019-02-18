كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": أمريكا والمسلحون يؤيدون منع اللاجئين من مغادرة "الركبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: "لقد مضى وقت طويل في سحب اللاجئين من مخيم الركبان.. لكن الولايات المتحدة والمتطرفين الخاضعين لسيطرتهم والذين يسيطرون على هذا المخيم يمنعون الناس من المغادرة".

وأعرب كبير الدبلوماسيين الروس عن أمله في أن يقوم ممثلو الأمم المتحدة، الذين رافقوا قافلة إغاثة إنسانية ثانية إلى "الركبان"، برؤية أن كل شيء بعيد كل البعد عن أن يكونوا على ما يرام" في المخيم، وأن يقدموا تقريرهم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة السورية والجيش الروسي، القيادة العسكرية الأمريكية وقوات "الجماعات المسلحة غير المشروعة" بإبقاء النساء والأطفال بالقوة في المخيم، الذي يقع في جنوب سوريا على حدود البلاد مع الأردن.