أزمة النتائج تستنفر الرجاء واجتماع طارئ بين الزيات وكارتيرون وفتحي جمال

من المرتقب أن يعقد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اجتماعا عاجلا في الساعات المقبلة من نهار اليوم، مع كل من الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، وفتحي جمال، المدير التقني، وذلك بسبب تواضع أداء النادي وتراجع مستواه.
ويرغب رئيس النادي، من خلال هذا الاجتماعي، في الوقوف على مكامن الخلل في مستوى ونتائج الفريق، وذلك من أجل تداركها وتجاوزها في هذه الظرفية الحساسة.
ووجهت جماهير فريق الرجاء البيضاوي، بوصلة الانتقادات إلى كل من جواد الزيات، وفتحي جمال، وذلك بسبب تعادل الفريق أمس أمام يوسفية برشيد، برسم الجولة 18 البطولة الاحترافية، وتراجع مستواه، بالإضافة إلى تضاؤل حظوظه في المنافسة على اللقب.
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