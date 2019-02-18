النتائج السلبية تعصف بالعامري خارج أسوار الكوكب المراكشي

قرر فريق الكوكب المراكشي، اليوم الإثنين، إقالة مدربه عزيز العامري، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقتها المجموعة أمام مولودية وجدة، نهاية الأسبوع، لحساب الجولة 18 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وتسببت كبوة الكوكب المراكشي في مباراته الأخيرة أمام سندباد الشرق، بهدفين مقابل واحد، في نهاية تجربة العامري مع فريقه، بعد أن عوض رحيل فوزي جمال في الـ 26 من شهر دجنبر الماضي، وبعقد يمتد لغاية نهاية الموسم.

وانضم العامري إلى قائمة من المدربين الذين عصفت بهم النتائج السلبية خارج أنديتهم، قبل نهاية الموسم الرياضي، ويتعلق الأمر بكل من خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء الرياضي، وأمين بنهاشم، مدرب “الأوصيكا”، وفوزي جمال، وعبد الرحيم طاليب، والفرنسي فيلود، وروني جيرار، المدرب السابق للوداد الرياضي، ومحمد العجلاني.