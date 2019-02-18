قرر فريق الكوكب المراكشي، اليوم الإثنين، إقالة مدربه عزيز العامري، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقتها المجموعة أمام مولودية وجدة، نهاية الأسبوع، لحساب الجولة 18 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وتسببت كبوة الكوكب المراكشي في مباراته الأخيرة أمام سندباد الشرق، بهدفين مقابل واحد، في نهاية تجربة العامري مع فريقه، بعد أن عوض رحيل فوزي جمال في الـ 26 من شهر دجنبر الماضي، وبعقد يمتد لغاية نهاية الموسم.
وانضم العامري إلى قائمة من المدربين الذين عصفت بهم النتائج السلبية خارج أنديتهم، قبل نهاية الموسم الرياضي، ويتعلق الأمر بكل من خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء الرياضي، وأمين بنهاشم، مدرب “الأوصيكا”، وفوزي جمال، وعبد الرحيم طاليب، والفرنسي فيلود، وروني جيرار، المدرب السابق للوداد الرياضي، ومحمد العجلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج السلبية تعصف بالعامري خارج أسوار الكوكب المراكشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.