أوزلال صاحب شخصية “فاطمة التاويل” يلهب حفل خطوبة سعيدة شرف بالعيطة – فيديو

يمتلك الفنان المغربي، يوسف أوزلال، موهبة في فن العيطة، عمل على إبرزها، ليلة السبت،/الأحد، في فقرة غنائية، خلال حفل خطوبة الفنانة سعيدة شرف.

يوسف، ظهر في مقطع فيديو على الأنترنت، وهو يغني العيطة في حفل خطوبة سعيدة شرف، حيث خلق أجواء حماسية بين المدعويين إليه.

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وسبق ليوسف أوزلال، الممثل، أن حل ضيفا على “اليوم24″، حيث أعرب عن حبه لفن العيطة، وحلمه تجسيد شخصية أحد فنانيها، الراحل بوشعيب البيضاوي، في أحد الأعمال التمثيلية.

وكسب أوزلال جمهورا كبيرا، بعد دوره في فيلم “خنيفيسة الرماد”، قبل أن يدخل عالم “يوتيوب” بتقليد شخصيات نسائية.