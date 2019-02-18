عبد الوهاب الدكالي ضيف شرف في الجزائر

يحل الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، ضيف شرف على مهرجان البحر الأبيض المتوسط للفيلم في مدينة عنابة الجزائرية، الممتد بين 24 و30 أبريل المقبل.

واختارت الجهة المشرفة على المهرجان الدكالي ليمثل المغرب إلى جانب نجوم الفن والإعلام العرب، بينهم الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

ويكرم المهرجان المخرج الراحل يوسف شاهين، والممثلة الراحلة فاتن حمامة، بحضور عدد من الممثلين، الذين اشتغلوا معهما، للحديث عنهما.

وسبق أن زار الدكالي الجزائر عدة مرات، حيث أحيى حفلات، كما صرح، سابقا، أنه سيكون متشرفا، إذا عرض عليه جواز السفر الجزائري، أثناء دفاعه عن حمل فنانين جزائريين لجواز سفر مغربي.