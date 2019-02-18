أم الفحم بعيون أبنائها: مسابقة التصوير الفوتوغرافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تنظم رواء - الجمعيّة العربيّة للثقافة والشباب، مسابقة "أم الفحم بعيون أبنائها"،

وهي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأبناء مدينة أم الفحم، بهدف دمجهم جميعًا ضمن مشروع واحد يشجعهم على تنمية مواهبهم الفنية وتعزيز انتمائهم للبلد الواحد.

تدعو المؤسسة أبناء أم الفحم المُبدعين، للمشاركة في المسابقة من خلال صور التقطتها عدساتهم، تعكس صورة أم الفحم بحياتها اليومية، ومشاهدها الطيبة، لتعرض على لجنة مهنية، تختار أصحاب المراتب الأولى، الذين سيحصلون على جوائز قيّمة.

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آخر موعد للتقديم: 1 آذار (مارس) 2019.

طريقة التقديم

ترسل الصور عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والحد الأقصى للمشاركات هو ثلاث صور للمشارك الواحد.

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