حوادث منزلية: إصابة خطيرة لطفلة سقطت في دلو ماء بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُقلت طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا من سكان إحدى التجمعات العربية البدوية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى عيادة طبية في قرية الأعسم، وهي فاقدة للوعي ووصفت حالتها بأنها خطيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة أصيبت على ما يبدو، إثر سقوطها في دلو ماء وضعن فيه مواد تنظيف.
وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للطفلة، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.
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