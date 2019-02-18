دعوة لاقتراح نشاطات للمخيم الصيفي في المتحف الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

ينفذ المتحف الفلسطيني سلسلة من النشاطات التي تستهدف طلاب المخيمات الصيفية في المدارس، حيث يستضيف المتحف عددًا من المخيمات ضمن ورشات فنية يخطط لتنظيمها مع عدد من الفنانين والمؤسسات التربوية والثقافية، ضمن البرنامج التعليمي لمعرض "اقتراب الآفاق: التحولات الفنیة في المشھد الطبیعي" لقیّمته د. تینا شیرویل.

معرض "اقتراب الآفاق"

یستكشف ھذا المعرض التحولات الفنیة في المشھد الطبیعي لدى الفنانین الفلسطینیین، والعلاقة التي تربطنا بالمكان والموقع الجغرافي من خلال ثیمات المحو والتفتیت والمسافة والانتماء.

یضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تستكشف تطور التمثلات الفنیة للمشھد الطبیعي الفلسطیني على مدى عقود من الزمن كما يعرض كيف شقت الخسارة والتحولات المستمرة في المشھد الطبیعي طریقھا في التمثلات الفنیة، ویعالج، الأسئلة التي ارتبطت بتجربة البعد عن الوطن والمنفى.

وعليه، فإن المتحف الفلسطيني يدعو الفنانين والمؤسسات التربوية والثقافية لتقديم مقترحاتهم لبرنامج المخيم الصيفي الذي ينفذه المتحف الفلسطيني مع طلبة المدارس، وذلك ضمن مفهوم المعرض أعلاه، واستنادًا إلى الثيمات الشهرية التالية ضمن البرنامج العام والتعليمي للمتحف، علمًا أن على جميع المقترحات المقدمة أن تكون مستوحاة من واحدة من هذه الثيمات، بغض النظر عن طبيعة البرنامج المقترح:

1. حزيران: الفنون/ السينما/ التصميم/ ثقافة البوب/ الأيقنة (علم الصورة).

يستكشف هذا العنوان التمثيل المتغير للمشهد الطبيعي في الفن الفلسطيني من خلال عدد من الحقول الإبداعية، مثل الفنون البصرية، والسينما، والبوسترات، وثقافة البوب، وعلم الصورة، ويفحص كيف ارتبطت هذه التمثيلات وتأثرت بالتحولات الفنية للمشهد الطبيعي عبر السنوات.

2. تموز: الموسيقى/ التراث/ العمارة القروية

ترتبط العادات والتقاليد الاجتماعية الفلسطينية وتتأثر بالمشهد الطبيعي المحلي، وقد تجلّى هذا الأثر في الأغاني والرقص الشعبي والإنتاج الموسيقي والحكايات الشعبية. يتناول هذا الموضوع بشكل خاص مسائل التقاليد المرتبطة بالمكان والمشهد الطبيعي، مع مراعاة التحوّلات في هذه التقاليد على مر السنين، خصوصًا بعد انتزاع الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، كما يولي اهتمامًا كبيرًا بتقاليد فن العمارة القروية الفلسطينية.

الأهداف

- تعریف الطلبة بالمشھد الطبیعي الفلسطیني وعلاقتھم به، وتعریفھم بثیمات معرض "اقتراب الآفاق".

- تعریف الطلبة بممارسات فنیة جدیدة وغیر تقلیدیة ابتكرھا فنانون فلسطینیون شباب.

- تعزیز تعبیر الطلبة عن قضایا تتعلق بمحیطھم الثقافي والواقع الذي یعیشونه باستخدام الفن كأداة.

-تمكین الطلبة في معرفتھم حول المشھد الثقافي والفني في فلسطین.

معاییر ومتطلبات الورشة

- أن تمتد الورشة على مدار ساعتین ونصف إلى ثلاث ساعات یومیًا.

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- أن تعرف الورشة الطلبة الذین تتراوح أعمارھم بین 12 - 13 عامًا بممارسات فنیة حدیثة وغیر تقلیدیة ابتكرھا الفنان الذي سیقوم بتنفیذ الورشة.

- أن یكون الوسط الفني والأدوات التي سیستعملھا الطلبة آمنة للاستخدام للفئة العمریة المحددة أعلاه.

- أن یكون مخرج كل ورشة عملا تركیبیًا واحدًا تنفذه المجموعة الطلابیة المستضافة ضمن المخیم الصیفي. فعلى سبیل المثال، إذا نفذ الفنان 12 ورشة مع 12 مجموعة صفیة، یجب أن تكون المخرجات 12 عملًا.

- أن تدمج الورشة وتوظف مھارات فنیة وتصمیمیة متعددة.

- أن تكون الورشة مستوحاة بشكل مباشر من معرض "اقتراب الآفاق".

متطلبات ومؤهلات الفنان أو المؤسسة

- أن یكون محترفًا، وذا خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الفنون البصریة.

- أن یكون مقیمًا ویعمل في فلسطین.

- أن یكون قد أنھى مشروعًا یوظف مھارات مشابھة لما سیستخدمه في الورشات التي سینفذھا مع الطلبة في المتحف الفلسطیني ضمن معرض "اقتراب الآفاق".

- أن تكون التقنیات الفنیة التي سیوظفھا الفنان أصیلة ومطورة من قبله.

- أن یقدم الفنان مقترحًا یتضمن فكرة الورشة، وآلیة تنفیذ مفصلة، وقائمة بالمواد التي سیستخدمھا خلال الورشة، والمواعید التي یستطیع عقد الورشات، إضافة إلى عرض مالي مفصل یشمل تكلفة المواد المستخدمة وأجر الفنان عن كل ساعة عمل.

- أن یلتزم الفنان بالعمل مع المتحف الفلسطیني ضمن 4 ورشات، أو 6 ورشات، أو 12 ورشة، في أیام سیتم الاتفاق علیھا لاحقًا. وعلى الفنان إرفاق عدد الورشات التي یستطیع تنفیذھا حسب الجدول الزمني المذكور أعلاه، إضافة إلى الأیام المقترحة، والتي لا تشمل عطلات نھایة الأسبوع.

- أن یوفر الفنان مستلزمات ومواد الورشة وفقًا للمواصفات التي سیتم الاتفاق علیھا مع المتحف الفلسطیني.

- أن یكون الفنان صبورا ولبقًا في التعامل مع فئتي الشباب والأطفال.

آخر موعد للتقديم: الخميس، 28 شباط (فبراير) 2019.

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