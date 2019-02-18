زيدان يضع شروطا لقيادة تدريب تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أنه في ظل تراجع مستوى تشيلسي في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أبدى الفريق اهتمامه بالتعاقد مع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، ليكون خليفة للمدرب الحالي ماوريسيو ساري.

ومني تشيلسي هزيمة تاريخية أمام مانشستر سيتي قبل نحو أسبوعين بسداسية نظيفة، والتي لا زالت تعصف بالأول باعتبار أنها الأعلى في تاريخه منذ عام 1991.

وبهذا الصدد، ظهرت تقارير إعلامية من بينها تقرير في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن موافقة مبدئية لمايسترو ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، على تولي مهمة تدريب البلوز، لكن بشروط قاسية.

أول هذه الشروط، التمديد للنجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي بات على أهبة الرحيل لريال مدريد، نهاية الموسم، ثم الحصول على ميزانية قدرها 200 مليون يورو لترتيب صفقات يكون لزيدان فيها نصيب كبير من أحقية القرار.

فالمدرب الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، يريد أن تصبح له كلمة الفصل إلى جانب كلمة مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا، في كل ما يتعلق بالتخطيط، وإعادة هيكلة الفريق حتى يكون "البلوز" قادرًا على المنافسة على الألقاب.

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في هذا الإطار نشرت صحيفة "ذا صن" توقعاتها حول التشكيلة التي قد يعتمد عليها زيدان في حال تعاقده مع النادي اللندني لتولي مهامه الصيف المقبل.

وراهنت الصحيفة البريطانية، على 3 صفقات محتملة: على مستوى خط الدفاع، تم طرح اسم لاعب مونشنغلادباخ ماتياس جينتر، 25 عامًا، للعب إلى جانب أنطونيو روديغر، وسيزار أزبيليكويتا.

أما على مستوى خط الوسط، فقد طرح اسم إيسكو بقوة نظرا للمشاكل التي يواجهها الإسباني مع فريقه الحالي ريال مدريد، وهو بالتالي مستعد للرحيل عن الأبيض الملكي.

وفي خط الهجوم من الوارد جدا حسب "ذا صن" الاعتماد على كريستيان بوليسيتش الذي يلعب حاليا مع دورتموند على سبيل الإعارة، أو ماورو إيكاردي، المهاجم الأرجنتيني، الذي لا يريد الحسم في أمر تمديد عقده الحالي المستمر إلى غاية 2021، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إدارة ناديه إنتر ميلان.