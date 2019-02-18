مدرب الوحدة كفر قاسم: تخطينا مباراة صعبة ونسعى لمواصلة الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق الوحدة كفر قاسم صدارته لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، وذلك بعد عودته لمسار الانتصارات على حساب نادي كرة قدم حولون بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

ويتصدر الفريق القسماوي لائحة الدوري برصيد 48 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه مكابي رمات غان.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "بفضل الله تمكنا من العودة إلى مسار الانتصارات وذلك بعد تخطي مباراة صعبة وأمام فريق قوي في عقر داره، وكان من المهم بالنسبة لنا حصد النقاط الثلاث بعدما خسرنا في المباراة السابقة".

وأضاف أننا "على أعتاب مباراة أهم هذا الأسبوع أمام مكابي يفنة، وبدورنا سنعمل جاهدين على الاستعداد للمباراة بالشكل المطلوب حتى نعود بالنقاط الثلاث".

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وأشار إلى أن "المنافسة في قمة اللائحة شديدة خصوصًا بيننا وبين صاحب المركز الثاني، لكن بفضل الله كل شيء متعلق بنا ولا ننسى أنه بعد مباراة مكابي يفنة سنخوض 4 مباريات بيتية متتالية ونحن نسعى للاستفادة منها".

وتابع أنه "بالنسبة لكأس الدولة سنبذل قصارى جهدنا من أجل تمثيل مجتمعنا على أكمل وجه، وفي حال لم يحالفنا الحظ في التأهل سيبقى تركيزنا في الدوري سعيًا نحو تحقيق هدفنا بالصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة".

وختم عامر بالقول "من هنا أناشد جماهيرنا بمساندتنا بشكل أكبر في الثلث الأخير على نهاية الموسم، فالمباريات المتبقية هي مصيرية ونحن بحاجة لدعم الجماهير وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".