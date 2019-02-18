اتفاق بين التجمع والإسلامية وجلسة للمشتركة بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علم موقع "عرب 48" أن التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية توصلا ظهر اليوم، الإثنين، إلى اتفاق مبدئي لخوض الانتخابات البرلمانية على أساس مبدأ الندية، والسعي معا لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.

ويقضي الاتفاق بين التجمع والإسلامية بخوض الانتخابات المقبلة للكنيست الـ21، المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل، في قائمة واحدة، على قاعدة الندية بين الحزبين، وذلك في حال فشلت الجهود القائمة لإعادة القائمة المشتركة إلى مسارها الطبيعي.

وشارك في الجلسة التي عقدت في مدينة سخنين، كل من المرشح الأول عن الحركة الإسلامية، منصور عباس، والمرشح الأول عن التجمع، إمطانس شحادة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، والنائب عن الإسلامية، مسعود غنايم، والنائب السابق عن التجمع، واصل طه، ورئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، وعضو المكتب السياسي للتجمع، مراد حداد، وعضو اللجنة المركزية للتجمع، عز الدين بدران.

يذكر أنه سيعقد اجتماع آخر لممثلي مركبات القائمة المشتركة الأربعة في الناصرة، اليوم، في محاولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة وخوض مركباتها الأربعة في قائمة واحدة وموحدة، وإذا تعذر ذلك فسيخوض التجمع والإسلامية الانتخابات في قائمة تحالفية.