بالصورة.. اعتقال مذيع داعش الخفي ذي الصوت الرخيم

الخليج 365/ بغدادأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، الاثنين، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اعتقلت الشهر الماضي على مذيع داعش الخفي، مشيرة الى أن التنظيم كان يسجل فيديوهاته بصوته "الرخيم" باللغة الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة أن مذيع الدواعش، هو المواطن الكندي محمد خليفة البالغ 35 عاما.

وقال خليفة في حديث للصحيفة من زنزانته شمال شرقي سوريا، إنه هاجر من السعودية وهو طفل إلى تورنتو، حيث تعلم الإنجليزية، وأضاف أنه درس تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر وعمل في شركة متعاقدة مع IBM قبل أن يغادر إلى ميدان القتال في سوريا، متأثرا بمشاهدة فيديوهات أمثاله على اليوتيوب.



وأكد ثلاثة خبراء أمريكيين أن الصوت في عشرات التسجيلات المرئية والمسموعة لـ"داعش"، بما فيها التي تظهر بها مشاهد إعدام الرهائن يعود لخليفة فعلا.

ولم ينكر خليفة ذلك، وقدم نفسه "عنصرا في وزارة الإعلام" الداعشية، مضيفا أنه غير نادم على ما فعله.

ويبقى "صوت داعش الإنجليزي" قيد الاعتقال في سوريا في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه الأوروبيين بالسماح بعودة مئات الدواعش الأوروبيين المعتقلين في سوريا، مهددا بإطلاق سراحهم إن لم يوافق الأوروبيون على مطلبه.