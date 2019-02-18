حفتر يصدر قرارا باستئناف الرحلات المدنية لمطار سبها الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم، قرارا باستئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها؛ وذلك مراعاة للظروف الإنسانية للمدنيين.



وقال اّمر (قائد) منطقة سبها العسكرية اللواء مبروك الغزوي، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر يصدر تعليماته باستئناف رحلات الخطوط المدنية، مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية، على أن يكون عمل الاجهزة الأمنية تحت اشراف منطقة سبها العسكرية".

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية، التابعة للجيش الوطني، قد أصدرت، في 10 فبراير/شباط الجاري، قرارا بحظر الهبوط والإقلاع من والي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور.

وأشارت الغرفة إلى أن "أي طائرة تمر في هذا المجال بدون تصريح سيتم اجبارها على الهبوط، وعند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادي واي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لان المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر".

ويطلق الجيش الليبي منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، تمكن على أثرها من تحرير مدينة سبها- أكبر مدن الجنوب – والقبض على كثير من العناصر الإرهابية.



