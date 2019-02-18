انت الان تتابع هجوم إلكتروني على برلمانيين بأستراليا قبل الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم إلكتروني - صورة أرشيفية

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن هجوما إلكترونيا اخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة نفذته على الأرجح دولة أجنبية لكنه لم يذكر أسماء، مضيفا: "إن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد، خبراؤنا في مجال الانترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث"، جاء ذلك خلال حديثه للبرلمان، في أثناء الإعلان يعلن عن تقييم أولي من المحققين، ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي تم الوصول إليها لكنه قال إنه لا يوجد دليل على التدخل في الانتخابات.

وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول مايو المقبل، دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجوما على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الوطني. وفي حين لم يذكر موريسون أي مشتبه بهم فإن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح